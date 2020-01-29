Devrilen otomobildeki aynı aileden 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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Devrilen otomobildeki aynı aileden 5 kişi yaralandı

6 saat önce

Gaziantep'te otomobilin devrilmesi sonucu 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Gaziantep'te otomobilin devrilmesi sonucu 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Haydar Aksoylu yönetimindeki 27 ADF 136 plakalı otomobil, Osmaniye-Gaziantep kara yolunun 25'inci kilometresinde devrildi.

Kazada sürücü ile araçtaki 3 çocuğu ve eşi yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Ailenin, lösemiyi atlatan 6 yaşındaki çocukları Barış Aksoylu'yu Adana Balcalı Hastanesinde kontrol ettirip Gaziantep'e dönerken kaza geçirdiği öğrenildi.

Devrilen otomobildeki aynı aileden 5 kişi yaralandı

Gaziantep, Osmaniye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 06:29 Kaynak: AA
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