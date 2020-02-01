Devrilen otomobildeki çocuk öldü - Son Dakika

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Şiraz - Gülveren yolu üzerinde V.Y. yönetimindeki 38 PH 023 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Meydana gelen kazada otomobilde bulunan 4 kişi yaralanırken, 13 yaşındaki S.B. hayatını kaybetti. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kayseri 'nin Tomarza ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken 4 kişi de yaralandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

(Özel) Eyüpsultan'da ilginç kaza, görenler döndü bir daha baktı

Yerli otomobili bir de böyle görün