Devrilen otomobildeki çocuk öldü - Son Dakika
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Devrilen otomobildeki çocuk öldü

7 saat önce

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken 4 kişi de yaralandı.

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Kayseri'nin Tomarza ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken 4 kişi de yaralandı.


Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Şiraz - Gülveren yolu üzerinde V.Y. yönetimindeki 38 PH 023 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Meydana gelen kazada otomobilde bulunan 4 kişi yaralanırken, 13 yaşındaki S.B. hayatını kaybetti. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Tomarza, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 06:56 Kaynak: İHA
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