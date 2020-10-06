Devrilen otomobildeki iki kişi yaralandı - Son Dakika

Karabük'ün Eflani ilçesinde, devrilen otomobildeki iki kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Daday istikametinden Eflani ilçesine gitmekte olan Fahri Kuruhüseyinoğlu yönetimindeki 37 AH 046 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle yol kenarına devrildi.

Kazada, sürücü ve yanındaki Yaşar Şabanoğlu yaralandı.

Yaralılar, diğer sürücülerin haber vermesi ile olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.