Devrilen otomobilden burnu bile kanamadan çıktı - Son Dakika

Devrilen otomobilden burnu bile kanamadan çıktı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yokuş aşağıya inerken kontrolden çıkarak yan yatan otomobilin sürücüsü, araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yokuş aşağıya inerken kontrolden çıkarak yan yatan otomobilin sürücüsü, araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu. Kaza, Kocaeli'nin İzmit İlçesi 28 Haziran Mahallesi Türbebayırı Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Alaattin M., idaresindeki 41 ADK 967 plakalı Mazda marka otomobil bayırdan inerken, aracın kayması neticesinde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil yol kenarında bulunan barakaya çarparak yan yattı. Kazada otomobil sürücüsü Alaattin M., çevredekilerin de yardımıyla araçtan burnu bile kanamadan çıkarıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

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