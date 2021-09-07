Devrilen otomobilden yara almadan kurtuldu - Son Dakika

Devrilen otomobilden yara almadan kurtuldu

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç yan yattı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç yan yattı. Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde bulunan Kılıçaslan Altgeçidinde meydana gelen kazada, A.Z.T. yönetimindeki 38 NZ 633 plakalı Opel marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak yan yattı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri altgeçitte güvenlik önlemi alarak yolun tek şeritten akmasını sağladı. Otomobil sürücüsü A.Z.T. ise, devrilen araçtan yara almadan çıktı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KAYSERİ

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