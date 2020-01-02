Devrilen otomobili kaymaması için itfaiye aracına bağladılar - Son Dakika
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Devrilen otomobili kaymaması için itfaiye aracına bağladılar

6 saat önce

DENİZLİ'nin Serinhisar ilçesinde, otomobilin şarampole devrildiği kazada 2 kişi yaralandı.

Devrilen otomobili kaymaması için itfaiye aracına bağladılar, System.String[]

DENİZLİ'nin Serinhisar ilçesinde, otomobilin şarampole devrildiği kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında, ilçe girişi yakınlarında meydana geldi. Serinhisar'dan il merkezi yönüne giden Ömer Erkol, yönetimindeki otomobilin direksiyon hakimiyetini yitirdi. Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, şarampole devrildi. Kazada sürücü Erkol ile otomobilde bulunan Ayşe Erkol yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, şarampoldeki otomobili aşağı kaymaması için çelik halatla itfaiye aracına bağlayıp, yaralıları çıkarmak amacıyla çalışma başlattı. İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Serinhisar, İtfaiye, Denizli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 05:34 Kaynak: DHA
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