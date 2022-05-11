Devrilen otomobilin camdan fırlayan sürücüsü öldü - Son Dakika
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Devrilen otomobilin camdan fırlayan sürücüsü öldü

11.05.2022 17:39
Devrilen otomobilin camdan fırlayan sürücüsü öldü

Doğubayazıt karayolunda sürücüsünün kontrolünden çıkıp karşı şeride geçerek şarampole devrilen otomobilden fırlayan sürücü Orhan Yaşa (33), yaşamını yitirdi.

AĞRI-Doğubayazıt karayolunda sürücüsünün kontrolünden çıkıp karşı şeride geçerek şarampole devrilen otomobilden fırlayan sürücü Orhan Yaşa (33), yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Ağrı-Doğubayazıt kara yolunda meydana geldi. Doğubayazıt yönüne giden Orhan Yaşa'nın (33) kontrolünü yitirdiği 25 GB 045 plakalı otomobil, karşı şeride geçip şarampole devrildi. Kaza sırasında camdan fırlayan Orhan Yaşa, yaşamını yitirdi.

Orhan Yaşa'nın cenazesi, yapılan incelemenin ardından Diyadin Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapatılan yol, belediye ekiplerinin temizlik çalışmasının ardından yeniden açıldı.


Devrilen otomobilin camdan fırlayan sürücüsü öldü
Devrilen otomobilin camdan fırlayan sürücüsü öldü
Devrilen otomobilin camdan fırlayan sürücüsü öldü
Devrilen otomobilin camdan fırlayan sürücüsü öldü
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Doğubeyazıt, Kaza, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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