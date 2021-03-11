Devrilen otomobilin sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu - Son Dakika

Yapılan çalışmaların ardından otomobil, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kaza yerine gelen polis ekipleri, kısmen kapanan yolda trafik akışını kontrollü olarak sağladı.

Kazadan yara almadan kurtulan Veysel G, otomobilden kendi imkanlarıyla çıkarak durumu ilgililere bildirdi.

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