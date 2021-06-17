Devrilen otomobilin sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu - Son Dakika

Devrilen otomobilin sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil devrilirken, kazada sürücü yara almadan kurtuldu.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil devrilirken, kazada sürücü yara almadan kurtuldu. Edinilen bilgiye göre Bodrum - Turgutreis karayolunda seyreden 48 VZ 955 plakalı otomobil, Turgut Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önündeki virajda sürücüsünün kontrolünden çıktı. Refüje çarpan otomobil, devrilerek ters döndü. Sürücü, kazayı yara almadan atlattı. İhbar üzerine polis ekibi bölgeye sevk edildi. Refüjde ters şekilde duran otomobil, çekici yardımı ile bulunduğu bölgeden kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MUĞLA

Son Dakika

Duygu Delen davasında Başsavcılık, Mehmet Kaplan'ın ev hapsi ile tahliyesine itiraz etti

Çırılçıplak pozuyla çok konuşulan Eda Taşpınar, şimdi de bikinisiyle gündeme bomba gibi düştü

Arap spiker aşka geldi! Tribündeki güzel seyirciyi görünce maçı bırakıp serenat yaptı

Marmara'yı esir alan deniz salyası çürümeye başladı, deniz canlıları ölüyor

Maç öncesi Türkiye'yi hafife alan Galler hocası, zafer sonrası havasını attı: 5 farklı kazanabilirdik

Milli Takım gruptan nasıl çıkar? İmkansız gibi ama mucize bizim işimiz

Saadet Partisi'ndeki gerilimde yeni perde! Eski Genel Başkan Mustafa Kamalak da safını seçti

Bakan Koca'nın paylaştığı 1 günde 224 kişiye aşı yapan Sabire hemşire konuştu