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Devrilen otomobilin sürücüsü öldü

44 dakika önce

ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde, kontrolden çıkıp, devrilen otomobilin sürücüsü Bekir Yelboğa (64), yaşamını yitirdi.

Devrilen otomobilin sürücüsü öldü, System.String[]
ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde, kontrolden çıkıp, devrilen otomobilin sürücüsü Bekir Yelboğa (64), yaşamını yitirdi. 
Kaza, sabah saatlerinde, Balkar Beldesi yakınlarında meydana geldi. Gölbaşı yönüne giden Bekir Yelboğa yönetimindeki 02 NA 142 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, devrildi. Kazada sürücü ile yanında bulunan Mehmet Zilan (39) yaralandı. Yaralılar, kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlilerince ambulansla Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Bekir Yelboğa, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


- Adıyaman
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 01:31 Kaynak: DHA
Sabah, Adıyaman, Güncel
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