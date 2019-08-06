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Devrilen otomobilin sürücüsü öldü

1 saat önce

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Devrilen otomobilin sürücüsü öldü, System.String[]
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Sezer Ş. (30) idaresindeki 44 HD 918 plakalı otomobil, Malatya-Doğanşehir karayolu Kelhalil Mahallesinde devrildi. Kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, otomobilde sıkışan sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.

İtfaiye ekipleri tarafından otomobilden çıkarılan sürücünün cesedi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. - MALATYA
Doğanşehir, Malatya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 01:58 Kaynak: İHA
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