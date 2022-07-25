Devrilen otomobilin sürücüsü öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Devrilen otomobilin sürücüsü öldü, 2 kişi yaralandı

25.07.2022 12:01
Devrilen otomobilin sürücüsü öldü, 2 kişi yaralandı

SİVAS'ın Gürün ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü Emrah Bozkurt (42) öldü, yanındaki 2 kişi ise yaralandı.

SİVAS'ın Gürün ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü Emrah Bozkurt (42) öldü, yanındaki 2 kişi ise yaralandı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Malatya- Gürün kara yolu Gürün ilçesi yakınlarında yaşandı. Emrah Bozkurt yönetimindeki 44 ADS 051 plakalı otomobil, sürücünün kontrolünden çıkıp devrildi. Kazada Bozkurt yaşamını yitirirken, yanındaki Samet Karabulut (18) ile Emre Erbey (19) yaralandı. Yaralılar, kaza yerine sevk edilen ambulansla Gürün Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü Emrah Bozkurt'un cenazesi ise otopsi işlemleri için aynı hastanenin morguna götürüldü.


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Kaynak: DHA

Emrah Bozkurt, Bozkurt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Devrilen otomobilin sürücüsü öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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