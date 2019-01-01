Son Dakika Haberleri: Devrilen Otomobilin Sürücüsü Yaralandı

Devrilen Otomobilin Sürücüsü Yaralandı

1 saat önce

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Devrilen Otomobilin Sürücüsü Yaralandı, System.String[]
Karabük'ün Eskipazar ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Samsun istikametinden Karabük'e gelen Onur Y. (24) yönetimindeki 16 SHK 22 plakalı otomobil, İsmetpaşa mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada yaralanan Onur Y, diğer sürücüler tarafından Eskipazar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 03:12 Kaynak: AA

Samsun, Eskipazar, Karabük, Güncel
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