Son Dakika Haberleri: Devrilen Otomobilin Sürücüsü Yaralandı

Devrilen Otomobilin Sürücüsü Yaralandı

36 dakika önce

Kırşehir'de devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Devrilen Otomobilin Sürücüsü Yaralandı, System.String[]
Kırşehir'de devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, kent merkezinden Kuruağıl köyüne seyreden Cüneyt Özkan (43) idaresindeki 68 DN 357 plakalı otomobil, köye 5 kilometre mesafede kontrolden çıkarak devrildi.

Otomobilde sıkışan sürücü, 112 Acil Sağlık ekiplerini arayarak durumunu bildirdi.

Olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekiplerince kurtarılan sürücü, ilk müdahalenin ardından ambulansla Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Sürücü Özkan'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı, tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 03:47 Kaynak: AA

Cüneyt Özkan, Kırşehir, Güncel
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