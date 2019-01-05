Kırşehir
'de devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, kent merkezinden Kuruağıl köyüne seyreden Cüneyt Özkan
(43) idaresindeki 68 DN 357 plakalı otomobil, köye 5 kilometre mesafede kontrolden çıkarak devrildi.
Otomobilde sıkışan sürücü, 112 Acil Sağlık ekiplerini arayarak durumunu bildirdi.
Olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekiplerince kurtarılan sürücü, ilk müdahalenin ardından ambulansla Ahi Evran Üniversitesi
Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Sürücü Özkan'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı, tedavisinin devam ettiği öğrenildi.