Son Dakika Haberleri: Devrilen Otomobilin Sürücüsü Yaralandı

Devrilen Otomobilin Sürücüsü Yaralandı

54 dakika önce

Karabük'te, kontrolden çıkarak devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Karabük'te, kontrolden çıkarak devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Yenice ilçesinden Karabük istikametine giden Şeref Deniz yönetimindeki 78 AAD 203 plakalı otomobil, Fatih Mahallesi mevkinde kontrolden çıkarak yaklaşık 10 metreden Araç Çayı'nın kenarına devrildi.

Diğer sürücülerin haber vermesiyle olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekipleri ve çevredekilerin yardımıyla otomobilden çıkarıldı.

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 09:29 Kaynak: AA

Fatih Mahallesi, Yenice, Karabük, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



16 Yaşındaki Çocuğa Çarpan Alkollü Sürücü Frene Bile Basmadan Kaçtı! Kamera Kayıttaydı Esnafın Dükkanın Önüne Park Eden Aracın Üzerine Bıraktığı Yazı, "İşte Yurdum Manzaraları" Dedirtti

Asker Uğurlaması Felaketle Sonuçlandı! Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var Denizli'de Beş Ayaklı ve Altı Tırnaklı Olarak Dünyaya Gelen Kuzu, Görenleri Şaşırttı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.1.2019 22:23:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Devrilen Otomobilin Sürücüsü Yaralandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]