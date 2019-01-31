Karabük
'te, kontrolden çıkarak devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı. Yenice
ilçesinden Karabük istikametine giden Şeref Deniz yönetimindeki 78 AAD 203 plakalı otomobil, Fatih Mahallesi
mevkinde kontrolden çıkarak yaklaşık 10 metreden Araç
Çayı'nın kenarına devrildi.
Diğer sürücülerin haber vermesiyle olay yerine 112 Acil Servis
ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekipleri ve çevredekilerin yardımıyla otomobilden çıkarıldı.
Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.