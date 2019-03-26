Devrilen Otomobilin Sürücüsü Yaralandı
28 dakika önce
Şanlıurfa'da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Şanlıurfa
'da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa Evren
Sanayi Sitesi yolunda yaşandı. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 63 K 5709 plakalı otomobil, yokuştan inerken yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda devrildi. Kazada otomobil sürücüsü hafif şekilde yaralandı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 11:37 Kaynak: İHA
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