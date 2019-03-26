Son Dakika Haberleri: Devrilen Otomobilin Sürücüsü Yaralandı

Devrilen Otomobilin Sürücüsü Yaralandı

28 dakika önce

Şanlıurfa'da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Devrilen Otomobilin Sürücüsü Yaralandı, System.String[]
Şanlıurfa'da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa Evren Sanayi Sitesi yolunda yaşandı. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 63 K 5709 plakalı otomobil, yokuştan inerken yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda devrildi. Kazada otomobil sürücüsü hafif şekilde yaralandı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 11:37 Kaynak: İHA

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