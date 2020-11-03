Devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Karabük'te devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kastamonu yönünden Karabük'e gelen Satı Ö. yönetimindeki 78 AY 852 plakalı otomobil, 100. Yıl Mahallesi'nde, henüz belirlenemeyen nedenle devrildi.

Kazada yaralanan sürücü, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Bir süre trafiğe kapanan Karabük-Kastamonu yolu, aracın çekilmesiyle yeniden açıldı.

Polis ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.