Devrilen saman balyaları altında kalarak ölen muhtar, toprağa verildi - Son Dakika
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Devrilen saman balyaları altında kalarak ölen muhtar, toprağa verildi

7 saat önce

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, hayvan damında üzerine devrilen saman balyalarının altında kalarak yaşamını yitiren kırsal Hamidiye Mahallesi Muhtarı Özkan Ergin (55), gözyaşları içinde toprağa verildi.

Devrilen saman balyaları altında kalarak ölen muhtar, toprağa verildi, System.String[]

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, hayvan damında üzerine devrilen saman balyalarının altında kalarak yaşamını yitiren kırsal Hamidiye Mahallesi Muhtarı Özkan Ergin (55), gözyaşları içinde toprağa verildi.

Hamidiye Mahallesi'nin 3 dönemdir muhtarlığını yapan Özkan Ergin, dün saat 12.30 sıralarında, büyükbaş hayvanlarını kontrol etmek için gittiği, evine 200 metre mesafedeki hayvan damında yakınlarınca saman balyaları altında hareketsiz şekilde bulundu. Yakınlarının durumu bildirmesi üzerine gelen jandarma ve sağlık ekibi, evli, 3 çocuk babası Ergin'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Devrilen saman balyalarının altında kaldığı belirlenen Ergin'in cesedi, savcı ve jandarmanın olay yerindeki incelemelerinin ardından Nazilli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Muhtar Ergin için bugün öğlen muhtarlığını yaptığı Hamidiye Mahallesi Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, Nazilli Belediye Başkanı İYİ Parti'li Kürşat Engin Özcan, Nazilli Belediye Başkan Yardımcıları Mert Öreroğlu ve Kadir Mutlu, MHP İl Başkanı Haluk Alıcık, MHP İlçe Başkanı Hasan Eren, CHP İlçe Başkanı Serkan Sevim, İYİ Parti İlçe Başkanı Cihat Öztürk, İlçe Jandarma Komutanı Haktan Öztürk, İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Ahmet Koçak, Aydın Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Tahsin Kocaman, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Ergin'in ailesi ve yakınları katıldı. Cenazede gözyaşlarını tutamayan Özkan Ergin'in babası Halil Ergin'i yakınları sakinleştirdi.

Cenazede konuşan Nazilli Muhtarlar Derneği Başkanı Zeki Açık, "Hamidiye Mahallesi Muhtarı Özkan Ergin'in kaybetmenin acısını ve üzüntüsünü yaşıyoruz. Allah tüm sevenlerine ailesine ve yakınlarına sabırlar versin. Hepimizin başı sağ olsun" dedi.

Kılınan namazın ardından Ergin'in bir süre omuzlarda taşınan cenazesi Hamidiye Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.


Hamidiye, Nazilli, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 06:23 Kaynak: DHA
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