Devrilen saman balyaları altında kalarak ölen muhtar, toprağa verildi - Son Dakika

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, hayvan damında üzerine devrilen saman balyalarının altında kalarak yaşamını yitiren kırsal Hamidiye Mahallesi Muhtarı Özkan Ergin (55), gözyaşları içinde toprağa verildi.

Hamidiye Mahallesi'nin 3 dönemdir muhtarlığını yapan Özkan Ergin, dün saat 12.30 sıralarında, büyükbaş hayvanlarını kontrol etmek için gittiği, evine 200 metre mesafedeki hayvan damında yakınlarınca saman balyaları altında hareketsiz şekilde bulundu. Yakınlarının durumu bildirmesi üzerine gelen jandarma ve sağlık ekibi, evli, 3 çocuk babası Ergin'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Devrilen saman balyalarının altında kaldığı belirlenen Ergin'in cesedi, savcı ve jandarmanın olay yerindeki incelemelerinin ardından Nazilli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Cenazede konuşan Nazilli Muhtarlar Derneği Başkanı Zeki Açık, "Hamidiye Mahallesi Muhtarı Özkan Ergin'in kaybetmenin acısını ve üzüntüsünü yaşıyoruz. Allah tüm sevenlerine ailesine ve yakınlarına sabırlar versin. Hepimizin başı sağ olsun" dedi.

Kılınan namazın ardından Ergin'in bir süre omuzlarda taşınan cenazesi Hamidiye Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.