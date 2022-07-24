Devrilen saman yüklü kamyonun sürücüsü öldü

Kaza, öğleden sonra ilçeye bağlı Tataruşağı Mahallesi'nde meydana geldi. Kırıkköprü mevkiinde Murat Doğan yönetimindeki 44 KF 260 plakalı saman yüklü kamyon, bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevleri, sürücü Doğan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Murat Doğan'ın cansız bedeni olay yerindeki incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna konuldu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Murat Doğan, Güncel, Son Dakika

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