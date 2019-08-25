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Devrilen sepetli motosikletin sürücüsü öldü

1 saat önce

KÜTAHYA'nın Gediz ilçesinde, yokuş aşağı inerken devrilen sepetli motosikletin sürücüsü Ahmet Akkaya (64) yaşamını yitirdi.

Devrilen sepetli motosikletin sürücüsü öldü, System.String[]

KÜTAHYA'nın Gediz ilçesinde, yokuş aşağı inerken devrilen sepetli motosikletin sürücüsü Ahmet Akkaya (64) yaşamını yitirdi.

Kaza, dün saat 16.30 sıralarında, Gediz'in Gürlek köyünde meydana geldi. Tarlasına giden Ahmet Akkaya, yokuş aşağı inerken kullandığı sepetli motosikletinin kontrolünü yitirdi. Bir anda devrilen motosikletinin altında kalan Akkaya, ağır yaralandı. Olayı gören çevredekiler, kazayı sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, ambulansla, Akkaya'yı Gediz Devlet Hastanesi'ne kaldırmak istedi. Ancak Akkaya, yolda yaşamını yitirdi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ahmet Akkaya, Gürlek, Gediz, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 09:52 Kaynak: DHA
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