Devrilen sepetli motosikletinin altında kalıp, yaralandı - Son Dakika

Kaza, bugün saat 13.00 sıralarında, İzmir- Ankara Karayolu üzerinde bulunan Gökkaya Mahallesi yakınında meydana geldi. Şişe ve plastik atık malzemeleri toplayan Murat Kılıç 'ın (47) sepetli motosikleti, devrilerek ağaca çarptı. Sürücü Kılıç, ters devrilen motosikletin altında kaldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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