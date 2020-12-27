Devrilen servis minibüsünün şoförü yaralandı - Son Dakika

Devrilen servis minibüsünün şoförü yaralandı

27.12.2020 18:28
Devrilen servis minibüsünün şoförü yaralandı, System.String[]

MANİSA'da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, yol kenarındaki üzüm bağına devrilen servis minibüsünün şoförü yaralandı.

MANİSA'da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, yol kenarındaki üzüm bağına devrilen servis minibüsünün şoförü yaralandı. Yolcuların bulunmadığı araç, çekiciyle devrildiği yerden kaldırıldı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Yunusemre ilçesi eski Muradiye Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Horozköy Caddesi'nden Muradiye Mahallesi yönüne giden G.G. yönetimindeki 45 AAY 290 plakalı servis minibüsü, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole devrildi. Yolcunun bulunmadığı araçta sürücü G.G. hafif yaralandı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince G.G. hastaneye götürülerek tedaviye alındı.Devrilen minibüs çekiciyle devrildiği üzüm bağından çıkarılırken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Devrilen servis minibüsünün şoförü yaralandı
Devrilen servis minibüsünün şoförü yaralandı
Devrilen servis minibüsünün şoförü yaralandı
Devrilen servis minibüsünün şoförü yaralandı

Muradiye Mahallesi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Devrilen servis minibüsünün şoförü yaralandı - Son Dakika


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