Devrilen servis minibüsünün şoförü yaralandı - Son Dakika

MANİSA'da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, yol kenarındaki üzüm bağına devrilen servis minibüsünün şoförü yaralandı. Yolcuların bulunmadığı araç, çekiciyle devrildiği yerden kaldırıldı.
Kaza, saat 16.00 sıralarında Yunusemre ilçesi eski Muradiye Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Horozköy Caddesi'nden Muradiye Mahallesi yönüne giden G.G. yönetimindeki 45 AAY 290 plakalı servis minibüsü, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole devrildi. Yolcunun bulunmadığı araçta sürücü G.G. hafif yaralandı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince G.G. hastaneye götürülerek tedaviye alındı.Devrilen minibüs çekiciyle devrildiği üzüm bağından çıkarılırken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: DHA
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