Devrilen şişme bottan düşen 2 kişi kurtarıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Devrilen şişme bottan düşen 2 kişi kurtarıldı - Son Dakika

Devrilen şişme bottan düşen 2 kişi kurtarıldı

6 saat önce

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde şişme botun ters dönmesi sonucu denize düşen 2 kişi, çevredeki balıkçılar tarafından kurtarıldı.

Devrilen şişme bottan düşen 2 kişi kurtarıldı, System.String[]

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde şişme botun ters dönmesi sonucu denize düşen 2 kişi, çevredeki balıkçılar tarafından kurtarıldı.

Karasu Yenimahalle mevkiinde 2 kişi şişme botla denize açıldı. Dalgaların devirdiği bottaki 2 kişi suya düştü. Denizde çırpınan kişileri fark edenler durumu 112 Acil'e bildirdi. Bu sırada bir balıkçı teknesi 2 kişiyi tekneye alarak karaya çıkardı. Sağlık ekiplerince Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 2 kişi tedavi altına alındı.


Karasu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 04:34 Kaynak: DHA
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