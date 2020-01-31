Devrilen soba borusu gecekonduda yangına neden oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Devrilen soba borusu gecekonduda yangına neden oldu - Son Dakika

Devrilen soba borusu gecekonduda yangına neden oldu

6 saat önce

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde, devrilen soba borusu nedeniyle çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde, devrilen soba borusu nedeniyle çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi.

İsabey Mahalesi 8. Engin Sokak'ta, Muhsin Kutak'a ait tek katlı gecekonduda soba borusunun devrilmesi sonucu yangın çıktı.

Alevlerin kısa sürede sardığı yangın sırasında gecekonduda bulunan mutfak tüplerinden biri de patladı.

Vatandaşların bildirmesiyle olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yarım saatlik çalışmanın ardından kontrol altına aldığı yangını söndürdü.

Gecekondunun kullanılamaz hale geldiği yangında, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

Devrilen soba borusu gecekonduda yangına neden oldu

Yıldırım, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 05:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Tesadüfen bulunan kaplıca suyu mahallelinin ilgi odağı
Uyanık komşunun fatura ödememek için yaptığı "elektrik oyunu" bilirkişi raporuyla deşifre oldu Otobüs, talihsiz kadını altına alıyordu! Kaza anı kamerada Bingöl Cezaevi'nde mahkumlar "kötü muamele" nedeniyle isyan çıkardı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2020 00:07:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Devrilen soba borusu gecekonduda yangına neden oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]