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Devrilen soba faciaya neden oluyordu

6 saat önce

Diyarbakır'ın Çınar İlçesinde bir evde elektrik sobasının devrilmesiyle çıkan yangında dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

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Diyarbakır'ın Çınar İlçesinde bir evde elektrik sobasının devrilmesiyle çıkan yangında dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.


Olay, Çınar İlçesi Yeni Mahallede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Osman Ö. adlı kişinin evinde bulunan elektrikli sobanın devrilmesi sonucu yangın çıktı. Alevlerin yükselmesiyle beraberinde evde bulunan 3 kişi yangına müdahale etmek isterken dumandan etkilenerek zehirlendi. Dumanı gören komşuların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 sağlık ekipleri ve itfaiye sevk edildi. Kısa sürede söndürülen evin odası kullanılmaz hale gelirken dumandan etkilenen 3 kişi olay yerinden yapılan ilk müdahalenin ardından Çınar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Güvenlik güçleri olayla ilgili geniş çapta inceleme başlattı. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, Çınar, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 11:57 Kaynak: İHA
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