Son Dakika Haberleri: Devrilen su yüklü tır, tem'de ulaşımı aksattı
Son Dakika Güncel Devrilen su yüklü tır, tem'de ulaşımı aksattı

Devrilen su yüklü tır, tem'de ulaşımı aksattı

49 dakika önce

BOLU'da, TEM yolunda sürücüsünün kontrolünü kaybettiği pet şişe su yüklü TIR devrildi.

Devrilen su yüklü tır, tem'de ulaşımı aksattı, System.String[]

BOLU'da, TEM yolunda sürücüsünün kontrolünü kaybettiği pet şişe su yüklü TIR devrildi. Ulaşım, devrilen TIR ve yola saçılan su şişeleri nedeniyle yaklaşık 2 saat tek şeritten sağlandı.

Kaza, öğlen saatlerinde TEM yolunun Köroğlu Park mevkisinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Muharrem Ateş yönetimindeki 54 KS 982 plakalı pet şişe su yüklü TIR, yağmurun da etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, devrildi. TIR sürücüsü kazada yara almazken, diğer sürücülerin yardımıyla devrilen TIR'dan çıkarıldı. Kaza nedeniyle TEM yolunun Ankara yönüne ulaşım yaklaşık 2 saat boyunca tek şeritten sağlandı. Yan yatan TIR ve yola saçılan su şişelerinin kaldırılmasıyla trafik tekrar normale döndü.

TEM Otoyolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 04:23 Kaynak: DHA
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