Devrilen süt tankerinin sürücüsü öldü
1 saat önce
Karaman'da devrilen süt tankerinin sürücüsü hayatını kaybetti.
Karaman Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 05:49 Kaynak: AA
'da devrilen süt tankerinin sürücüsü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Abdullah Özbey
(44) yönetimindeki 42 GP 368 plakalı süt tankeri, Karaman- Konya
kara yolu 10. kilometrede sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje devrildi. Kazada sürücü yaralanırken, tankerdeki sütler yola döküldü.
Karaman Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan sürücü yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Yol, dökülen sütlerin başka bir kazaya neden olmaması için karayolları ekiplerince yıkandı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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