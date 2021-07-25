Devrilen taksinin şoförü ön cam kesilerek kurtarıldı - Son Dakika

Yenişehir ilçesinde Osman Gezgüç yönetimindeki 33 T 0803 plakalı taksi, sabah saatlerinde 34. Cadde'de sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrildi. Gezgüç, kaza sonrası yan duran otomobilde mahsur kaldı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaralı Gezgüç'ü, otomobilin ön camını keserek kurtardı. Gezgüç, ambulansla Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü.

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