Devrilen tankerde sıkışan sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Devrilen tankerde sıkışan sürücü hayatını kaybetti

6 saat önce

Mardin'in Nusaybin ilçesinde kontrolden çıkan ham petrol yüklü tanker devrildi, kazada sürücü hayatını kaybetti.

Devrilen tankerde sıkışan sürücü hayatını kaybetti, System.String[]

Mardin'in Nusaybin ilçesinde kontrolden çıkan ham petrol yüklü tanker devrildi, kazada sürücü hayatını kaybetti.


Alınan bilgilere göre kaza, akşam saatlerinde Nusaybin'e bağlı Tepealtı Mahalesi mevki İpek Yolunda üzerinde meydana geldi. Cizre'den Nusaybin istikametine giden Hamit Ekin (58) yönetimindeki 50 BA 924 plakalı ham petrol yüklü tanker, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje devrildi. Kazada araçta sıkışan sürücü Hamit Ekin (58) olay yerinde hayatını kaybetti.


Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı Nusaybin arama kurtarma ekipleri tarafından tankerde sıkışan sürücünün cenazesi çıkarıldı. Ekin'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Nusaybin Devlet Hastanesi morguna konuldu.


Kazayla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı. - MARDİN

Nusaybin, Mardin, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 09:13 Kaynak: İHA
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