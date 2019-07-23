Devrilen tankerin şoförü öldü
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KAHRAMANMARAŞ'ta, devrilen tankerin şoförü Sabahattin Güngördü (64), yaşamını yitirdi.
Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 11:43 Kaynak: DHA
KAHRAMANMARAŞ'ta, devrilen tankerin şoförü Sabahattin Güngördü (64), yaşamını yitirdi.
?Kaza, dün gece Göksun ilçesinde meydana geldi. Sabahattin Güngördü yönetimindeki 72 AN 715 plakalı tanker, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Güngördü'nün yaşamını yitirdiği tespit edildi.
Sabahattin Güngördü'nün cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.
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