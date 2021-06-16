Kaza, saat 16.00 sıralarında Orhaneli- Bursa yolu, kırsal Yörecekler Mahallesi'nde medyana geldi. Mustafa Yılmaz'ın yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolünü kaybettiği 16 N 8239 TIR, yan yattı. Savrulan TIR, bariyerleri yıkarak, ormanlık alana sürüklendi. TIR'ın içinde sıkışan Yılmaz, yoldan geçen diğer sürücülerin yardımıyla çıkartıldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı.Öte yandan, ekiplerin TIR'ı yoldan kaldırma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Devrilen TIR bariyerleri yıktı, sıkışan sürücüyü çevredekiler çıkardı - Son Dakika