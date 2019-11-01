Son Dakika Haberleri: Devrilen tır, bursa-balıkesir karayolunu trafiğe kapattı
Son Dakika Güncel Devrilen tır, bursa-balıkesir karayolunu trafiğe kapattı

Devrilen tır, bursa-balıkesir karayolunu trafiğe kapattı

7 saat önce

Devrilen TIR, Bursa-Balıkesir Karayolunu trafiğe kapattıBURSA'nın Karacabey ilçesi Bursa-Balıkesir Karayolunda, traktör ile TIR'ın çarpışması sonucu 2 kişi yaralanırken, kaza nedeniyle yol yaklaşık 1 saat trafiğe kapandı.

Devrilen TIR, Bursa- Balıkesir Karayolunu trafiğe kapattı

BURSA'nın Karacabey ilçesi Bursa-Balıkesir Karayolunda, traktör ile TIR'ın çarpışması sonucu 2 kişi yaralanırken, kaza nedeniyle yol yaklaşık 1 saat trafiğe kapandı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Karacabey ilçesi Bursa-Balıkesir Karayolunda meydana geldi. Reşat Ç. (56) yönetimindeki 06 GB 2257 plakalı traktör, iddiaya göre ana yola çıkan Mehmet K. (41) yönetimindeki 16 KLB 40 plakalı TIR ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle TIR yola devrilirken, sürücüler de yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. TIR'ın yola devrilmesiyle Bursa-Balıkesir Karayolu, yaklaşık 1 saat trafiğe kapandı. TIR ve traktörün yoldan kaldırılmasıyla yol yeniden trafiğe açılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Devrilen tır, bursa-balıkesir karayolunu trafiğe kapattı

Balıkesir, Karacabey, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 01:17 Kaynak: DHA
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