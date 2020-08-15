Devrilen TIR'daki buğday yola saçıldı, Tekirdağ-İstanbul yolu trafiğe kapandı - Son Dakika

Kaza, saat 09.00'da sıralarında, Marmara Ereğlisi İlçesi Kamaradere mevkisinde meydana geldi. E84 karayolunun İstanbul yönüne giden 22 ABA 323 plakalı buğday yüklü TIR, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, refüje çarptıktan sonra devrildi. TIR'ın dorsesinde yüklü olan 30 ton buğday yola saçıldı.

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2020 16:07

Kaynak: DHA

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