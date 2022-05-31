KUM YÜKLÜ TIR YAN YATTI, KİLOMETRELERCE ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU - Son Dakika
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KUM YÜKLÜ TIR YAN YATTI, KİLOMETRELERCE ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU

31.05.2022 15:39

KÜTAHYA'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR bariyerlere çarparak yan yattı.

KÜTAHYA'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR bariyerlere çarparak yan yattı. Kazada TIR'ın kum yükü yola saçılırken, 3 saat trafiğe kapanan yol nedeniyle kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Kaza, Afyonkarahisar- Kütahya karayolu 29'ncu kilometresinde meydana geldi. Volkan Çetin kullandığı 43 ABL 399 plakalı TIR ile 29'uncu kilometreye geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bariyerlere çarpan TIR devrilerek yan yattı. Kazada TIR'ın kum yükü ise yola saçıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücü Çetin, sağlık kontrolü için ambulansla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle yaklaşık 3 saat trafiğe kapanan Afyonkarahisar-Kütahya karayolu TIR'ın yoldan kaldırılmasının ardından yeniden açıldı.

KUM YÜKLÜ TIR YAN YATTI, KİLOMETRELERCE ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU
KUM YÜKLÜ TIR YAN YATTI, KİLOMETRELERCE ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU
KUM YÜKLÜ TIR YAN YATTI, KİLOMETRELERCE ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU
KUM YÜKLÜ TIR YAN YATTI, KİLOMETRELERCE ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU
KUM YÜKLÜ TIR YAN YATTI, KİLOMETRELERCE ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU
KUM YÜKLÜ TIR YAN YATTI, KİLOMETRELERCE ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU
KUM YÜKLÜ TIR YAN YATTI, KİLOMETRELERCE ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU
KUM YÜKLÜ TIR YAN YATTI, KİLOMETRELERCE ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU
KUM YÜKLÜ TIR YAN YATTI, KİLOMETRELERCE ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU
KUM YÜKLÜ TIR YAN YATTI, KİLOMETRELERCE ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU
KUM YÜKLÜ TIR YAN YATTI, KİLOMETRELERCE ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel KUM YÜKLÜ TIR YAN YATTI, KİLOMETRELERCE ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU - Son Dakika


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SON DAKİKA: KUM YÜKLÜ TIR YAN YATTI, KİLOMETRELERCE ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU - Son Dakika
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