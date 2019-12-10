Son Dakika Haberleri: Devrilen TIR'daki sebze ve meyveler yola saçıldı
Son Dakika Güncel Devrilen TIR'daki sebze ve meyveler yola saçıldı - Son Dakika

Devrilen TIR'daki sebze ve meyveler yola saçıldı

6 saat önce

BOLU'da, TEM yolunda sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrilen TIR'dan yola saçılan sebze ve meyveler, ulaşımda aksamaya neden oldu.

Devrilen TIR'daki sebze ve meyveler yola saçıldı, System.String[]

BOLU'da, TEM yolunda sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrilen TIR'dan yola saçılan sebze ve meyveler, ulaşımda aksamaya neden oldu. Karayolları ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışmasının ardından sebze ve meyvelerin yoldan kaldırılmasıyla ulaşım normale döndü.

Kaza, saat 11.30 sıralarında TEM yolunun Çaydurt mevkiinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Mehmet Hoşgören yönetimindeki 33 ACH 115 plakalı sebze ve meyve yüklü TIR, sürücüsünün kontrolünden çıktı. TIR, refüj ve bariyerleri de aşıp karşı şeride geçerek devrildi. Kazanın ardından bölgeye, sağlık, polis ve karayolları ekipleri sevk edildi. TIR sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu. TIR'da yüklü olan limon, mandalina, kabak ve brokoliler yola saçıldı. Karayolları ekipleri yola saçılan meyve ve sebzeleri temizledi.

Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından yol temizlendi. Trafik tekrar normal akışına döndü.


TEM Otoyolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 01:23 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Soykırım destekçisi yazar Peter Handke Nobel Ödülü'nü aldı
Kocasının 21 kez bıçakladığı Ayşe: Ölüme terk edildim, yarım kalanı tamamlamak isterler İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri Orhan Pamuk'la alakalı değil Antalya'da kırmızı alarm verilmesinin ardından şimdi de tüm izinler iptal edildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2019 20:12:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Devrilen TIR'daki sebze ve meyveler yola saçıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]