Son Dakika Haberleri: Devrilen tır dorsesi, yolu ulaşıma kapattı
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Devrilen tır dorsesi, yolu ulaşıma kapattı

14 dakika önce

Manisa'nın Selendi ilçesinde, hayvan yemi yüklü tırın dorsesi devrilerek yan yattı.

Devrilen tır dorsesi, yolu ulaşıma kapattı, System.String[]

Manisa'nın Selendi ilçesinde, hayvan yemi yüklü tırın dorsesi devrilerek yan yattı. Yola savrulan yem çuvalları Selendi- Demirci karayolunun uzun süre trafiğe kapalı kalmasına neden olurken iş makinesince yol kenarından geçici bir yol açılarak trafik akışı kontrollü bir şekilde sağlandı.


Kaza, bugün saat 11.45 sıralarında, Selendi-Demirci karayolu üzeri Yıldız Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Selendi istikametinden Demirci istikametine giden İbrahim Kızılırmak'ın (51) yönetimindeki 45 L 4057 plakalı tır, rampa çıkarken bir anda geri kaydı. Geri kayan tırın, dorsesi geri manevra esnasında yola devrildi. Dorsenin devrilmesi sonucu dorsede bulunan hayvan yemi çuvalları yola saçıldı. Demirci Selendi yolu yaklaşık 2 saat trafiğe kapalı kalırken İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yolda güvenlik tedbirleri alındı. İş makinesi tarafından yolun yanından geçici bir yol açılarak kontrollü bir şekilde araçların geçişine izin verildi. Sürücü, kazadan yara almadan kurtulurken, İlçe Jandarma komutanlığı ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı. - MANİSA

Selendi, Demirci, Manisa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 05:17 Kaynak: İHA
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