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Devrilen TIR'ın şoförü öldü

2 saat önce

KONYA'nın Seydişehir ilçesinde kontrolden çıkıp, devrilen TIR'ın şoförü Hamit Bagheri, hayatını kaybetti.

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KONYA'nın Seydişehir ilçesinde kontrolden çıkıp, devrilen TIR'ın şoförü Hamit Bagheri, hayatını kaybetti.

Kaza, saat 01.00 sıralarında Seydişehir- Antalya karayolunun 9'uncu kilometresinde meydana geldi. Hamit Bagheri yönetimindeki 59 E 247 10 plakalı plastik kapı ve pencere yüklü TIR, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu önce bariyerlere, ardından da kayalıklara çarpıp, devrildi. Hamit Bagheri, kaza yerinde yaşamını yitirdi. Hamit Bagheri'nin cansız bedeni, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Seydişehir Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.


- Konya
Seydişehir, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 09:59 Kaynak: DHA
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