Devrilen TIR'ın şoförüne ilk müdahaleyi polis ekibi yaptı - Son Dakika

TOKAT'ta virajda şarampole devrilen TIR'ın şoförü Vedat Demir (46) yaralandı. Demir'e ilk müdahaleyi, kaza yerinden geçen polis ekipleri yaptı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Niksar- Akkuş kara yolu 2'nci kilometresinde meydana geldi. Niksar'dan Akkuş'a giden Vedat Demir yönetimindeki 05 RD 809 plakalı TIR, sürücüsünün virajda direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Demir'e ilk müdahaleyi kaza yerinden geçen Niksar Bölge Trafik Denetleme Amirliği ekipleri yaptı. Ekipler, Demir'i araçtan çıkartıp yaralanan sol eline sargı yaptı. Demir de ekiplere teşekkür etti.

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