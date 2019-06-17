Son Dakika Haberleri: Devrilen TIR'ın sürücüsü, emniyet kemeri sayesinde yaralanmadı
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Devrilen TIR'ın sürücüsü, emniyet kemeri sayesinde yaralanmadı

1 saat önce

TOKAT'ta, lastiğinin patlaması sonucu devrilen TIR'ın sürücüsü Yılmaz Put (50), emniyet kemeri sayesinde kazadan yaralanmadan kurtuldu.

Devrilen TIR'ın sürücüsü, emniyet kemeri sayesinde yaralanmadı, System.String[]
TOKAT'ta, lastiğinin patlaması sonucu devrilen TIR'ın sürücüsü Yılmaz Put (50), emniyet kemeri sayesinde kazadan yaralanmadan kurtuldu. 
Kaza, saat 14.30 sıralarında, Tokat- Niksar yolunun 22'nci kilometresinde meydana geldi. Niksar'dan Tokat yönüne giden Yılmaz Put yönetimindeki su yüklü TIR, sol ön lastiğinin patlaması sonucu karşı şeride geçerek, devrildi. Yaklaşık 70 metre sürüklenen TIR'ın dorsesinde bulunan pet şişeler ise yola saçıldı. Kazayı görenler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sürüklenen TIR'dan yaralanmadan kurtulan sürücü Put, "Seyir halindeyken aracımın sol ön lastiği patladı. O anda direksiyon hakimiyetini kaybederek, karşı şeride geçtim ve yan yattı. Kazadan yara almadan kurtuldum; çünkü emniyet kemerim takılıydı. Takılı olmasaydı cama yapışırdım" dedi. 

 


- Tokat
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 04:14 Kaynak: DHA
Niksar, Tokat
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