Devrilen TIR'ın sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Kaza, saat 19.30 sıralarında merkez Sarıçam ilçesi Tarsus - Adana - Gaziantep (TAG) Otoyolu Suluca mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen sebze yüklü TIR, kontrolden çıkıp, refüjdeki beton bariyerlere çarptıktan sonra devrildi. TIR'ın kupa kısmında sıkışan sürücü, itfaiye ve AFAD ekiplerince çıkartıldı. Ambulans ile hastaneye kaldırılan sürücünün durumunun iyi olduğu bildirildi. Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, TIR'ın çekilmesi ve yolun temizlenmesinin ardından yeniden açıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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