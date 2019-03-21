Son Dakika Haberleri: Devrilen Tır Otoyolda Ulaşımı Aksattı

Devrilen Tır Otoyolda Ulaşımı Aksattı

12 dakika önce

Anadolu Otoyolu'nun Dilovası mevkisinde devrilen tır nedeniyle ulaşım aksadı.

Devrilen Tır Otoyolda Ulaşımı Aksattı, System.String[]
Anadolu Otoyolu'nun Dilovası mevkisinde devrilen tır nedeniyle ulaşım aksadı.

Alınan bilgiye göre, Ankara istikametine giden Zafer Çelik idaresindeki 25 HC 669 plakalı elektronik eşya ve kuru gıda yüklü tır, Dilovası Gişeler mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.


Devrilen tır nedeniyle ulaşım bir süreliğine tek şeritten sağlanırken, Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.


Yükü başka bir aracı yüklenen tırın kaldırılması için çalışmalar devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 12:26 Kaynak: AA

Ankara, Anadolu Otoyolu, Dilovası, Güncel
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