Devrilen Tır Otoyolda Ulaşımı Aksattı
12 dakika önce
Anadolu Otoyolu'nun Dilovası mevkisinde devrilen tır nedeniyle ulaşım aksadı.
Anadolu Otoyolu
'nun Dilovası
mevkisinde devrilen tır nedeniyle ulaşım aksadı.
Alınan bilgiye göre, Ankara
istikametine giden Zafer Çelik
idaresindeki 25 HC 669 plakalı elektronik eşya ve kuru gıda yüklü tır, Dilovası Gişeler mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Devrilen tır nedeniyle ulaşım bir süreliğine tek şeritten sağlanırken, Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.
Yükü başka bir aracı yüklenen tırın kaldırılması için çalışmalar devam ediyor.
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 12:26 Kaynak: AA
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