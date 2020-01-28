Devrilen tır, polis uygulama noktasında otomobillere çarptı: 2 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Devrilen tır, polis uygulama noktasında otomobillere çarptı: 2 yaralı - Son Dakika

Devrilen tır, polis uygulama noktasında otomobillere çarptı: 2 yaralı

1 saat önce

Manisa'da kontrolden çıkan tır, sabit polis uygulama noktasındaki otomobillere çarptı.

Devrilen tır, polis uygulama noktasında otomobillere çarptı: 2 yaralı, System.String[]

Manisa'da kontrolden çıkan tır, sabit polis uygulama noktasındaki otomobillere çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki A.A. yönetimindeki 20 BLB 36 plakalı tır, Manisa- Turgutlu kara yolunun 6. kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek, sabit polis uygulama noktasındaki 3 otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle tır devrilirken, sürücü A.A. ve ismi öğrenilemeyen bir otomobil sürücüsü yaralandı. Şans eseri tırın uygulama noktasının bir kaç metre ilerisine devrilmesi olası bir faciayı önledi. Olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis sağlık ekipleri tarafından Manisa Şehir Hastanesine kaldırılan yaralıların, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

Turgutlu, Manisa, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 12:25 Kaynak: İHA
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