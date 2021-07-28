Devrilen TIR, TEM'in İstanbul istikametini ulaşıma kapattı (2) - Son Dakika

Devrilen TIR, TEM'in İstanbul istikametini ulaşıma kapattı (2)
28.07.2021 22:19
YOL AÇILDIBolu Dağı'nda TIR'ın devrilmesi sonucu kapanan yol, Karayolları ve polis ekiplerinin çalışması sonrası TIR'ın bulunduğu yerden kaldırılmasıyla yeniden trafiğe açıldı.
YOL AÇILDI
Bolu Dağı'nda TIR'ın devrilmesi sonucu kapanan yol, Karayolları ve polis ekiplerinin çalışması sonrası TIR'ın bulunduğu yerden kaldırılmasıyla yeniden trafiğe açıldı. Yaklaşık 3 saat boyunca kapalı olan yol nedeniyle D-100 karayoluna yönlendirilen araçlar, yeniden TEM yoluna yönlendirildi. Yolda ulaşım yeniden normale döndü.
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