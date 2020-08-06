Devrilen tır TEM Otoyolu üzerindeki köprüde aslı kaldı - Son Dakika

Devrilen tır TEM Otoyolu üzerindeki köprüde aslı kaldı

Devrilen tır TEM Otoyolu üzerindeki köprüde aslı kaldı Otoyola düşmekten son anda kurtulan tırın sürüsü yara almadan kurtuldu Köprüde asılı kalan tır nedeniyle trafiğe kapatılan TEM'de uzun araç kuyrukları oluştu Kocaeli'nin Gebze ilçesinde konteyner yüklü tır, bariyerleri parçaladığı TEM...

Devrilen tır TEM Otoyolu üzerindeki köprüde aslı kaldı Otoyola düşmekten son anda kurtulan tırın sürüsü yara almadan kurtuldu Köprüde asılı kalan tır nedeniyle trafiğe kapatılan TEM'de uzun araç kuyrukları oluştu KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde konteyner yüklü tır, bariyerleri parçaladığı TEM Otoyolu üzerindeki köprüde yan yatarak asılı kaldı. Sürücünün yara almadığı kazada tedbir amacıyla trafik akışının durdurulması otoyolda uzun araç kuyruklarına neden oldu. Kaza öğlen saatlerinde Gebze Organize Sanayi Bölgesi ile Çayırova Şekerpınar Mahallesi'ni birbirine bağlayan TEM Otoyolu üzerindeki köprüde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Metin K. İdaresindeki 22 FM 755 plakalı konteyner yüklü tır, köprü üzerinde sürücünün kontrolünden çıktı. Savrulan tır bariyerleri parçalayarak köprü üzerinde asılı kaldı. Trafiğin hızla aktığı TEM Otoyolu'na düşmekten son anda kurtulan tırın sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, köprüde asılı kalan tırın devrilme tehlikesi nedeniyle TEM Otoyolu'nu iki yönlü trafiğe kapattı. Trafiğe kapanan yolda uzun araç kuyrukları oluşurken, araçlar D-100 karayoluna yönlendiriliyor. Ekipler, devrilen tırı kaldırma çalışmaları ise sürüyor.

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2020 01:37

Kaynak: İHA

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