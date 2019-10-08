Son Dakika Haberleri: Devrilen tır ulaşımı aksattı
Son Dakika Güncel Devrilen tır ulaşımı aksattı

Devrilen tır ulaşımı aksattı

22 dakika önce

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde devrilen su yüklü tır nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlandı.

Devrilen tır ulaşımı aksattı, System.String[]

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde devrilen su yüklü tır nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara istikametine seyreden Muharrem Ateş idaresindeki 54 AAS 901 plakalı tır, Köroğlu Park mevkinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazadan yara almadan kurtulan sürücü Ateş, diğer sürücülerin yardımıyla yan yatan tırdan çıkarıldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve jandarma ekipleri, bölgede önlem aldı.

Otoyolda bir süre aksayan trafik akışı, çalışmaların ardından normale döndü.

Anadolu Otoyolu, Bolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 01:34 Kaynak: AA
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