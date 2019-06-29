Devrilen tır yolu kapattı, araçlar uzun kuyruklar oluşturdu
1 saat önce
Bilecik'te seyir halindeki bir tırın devrilmesi sonucu Sakarya-Bilecik karayolu 1 saat kapandı.
Bilecik
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 06:06 Kaynak: İHA
'te seyir halindeki bir tırın devrilmesi sonucu Sakarya-Bilecik karayolu 1 saat kapandı. Araçlar uzun kuyruklar oluşturdu.
Alınan bilgilere göre, Sakarya'dan Bilecik'e seyir halindeki Nuri Demir
idaresindeki 54 LR 486 plakalı tır, Osmaneli İçmeler
Mevkiine geldiği esnada sürücüsünün direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi üzerine yola devrildi. Tırın dorsesi yolu kapatırken şans eseri arkasından gelen araçlar kazaya karışmadı. Kazayı sürücü burnu bile kanamadan atlatırken, Sakarya-Bilecik karayolu 1 saat boyunca trafiğe kapandı. Araçlar uzun kuyruklar oluşturulurken, trafik eski Osmaneli yolundan Bölge Trafik ve jandarma ekiplerince kontrollü bir şekilde verildi. - BİLECİK
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