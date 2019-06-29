Son Dakika Haberleri: Devrilen tır yolu kapattı, araçlar uzun kuyruklar oluştu
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Devrilen tır yolu kapattı, araçlar uzun kuyruklar oluştu

1 saat önce

Bilecik'te seyir halindeki bir tırın devrilmesi sonucu Sakarya-Bilecik karayolu 1 saat kapandı.

Devrilen tır yolu kapattı, araçlar uzun kuyruklar oluştu, System.String[]
Bilecik'te seyir halindeki bir tırın devrilmesi sonucu Sakarya-Bilecik karayolu 1 saat kapandı. Araçlar uzun kuyruklar oluşturdu. Alınan bilgilere göre, Sakarya'dan Bilecik'e seyir halindeki Nuri Demir idaresindeki 54 LR 486 plakalı tır, Osmaneli İçmeler Mevkiine geldiği esnada sürücüsünün direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi üzerine yola devrildi. Tırın dorsesi yolu kapatırken şans eseri arkasından gelen araçlar kazaya karışmadı. Kazayı sürücü burnu bile kanamadan atlatırken, Sakarya-Bilecik karayolu 1 saat boyunca trafiğe kapandı. Araçlar uzun kuyruklar oluşturulurken, trafik eski Osmaneli yolundan Bölge Trafik ve jandarma ekiplerince kontrollü bir şekilde verildi.
(Zuhal Zengin/İHA)
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 06:10 Kaynak: İHA
Osmaneli, Sakarya, Bilecik, Güncel
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