Son Dakika Haberleri: Devrilen tırda sıkışan sürücüyü AFAD ekibi kurtardı
Son Dakika Güncel Devrilen tırda sıkışan sürücüyü AFAD ekibi kurtardı

Devrilen tırda sıkışan sürücüyü AFAD ekibi kurtardı

6 saat önce

Erzincan'da devrilen tırda sıkışan sürücü, AFAD ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu kurtarıldı.

Erzincan'da devrilen tırda sıkışan sürücü, AFAD ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu kurtarıldı.

Trabzon'dan yüklenen kömürü Tunceli'ye götürmek üzere yola çıkan Cengiz Uluer (38) idaresindeki 23 K 1235 plakalı tır, Erzincan-Gümüşhane kara yolu Dereyurt köyü mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada yaralanan ve araçta sıkışan Uluer'i çıkaramayan vatandaşlar, 112 Acil Sağlık, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve polis ekiplerinden yardım istedi.

AFAD ekipleri, Cengiz Uluer'i yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından sıkıştığı yerden güçlükle çıkardı.

Uluer, 112 Acil Sağlık ekiplerince Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan, tırın devrilmesi nedeniyle kara yolunda ulaşım polis ve jandarma ekipleri tarafından kontrollü şekilde sağlandı.

Devrilen tırda sıkışan sürücüyü AFAD ekibi kurtardı

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 01:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika: Fitch, Türkiye'nin kredi notunu teyit ederek görünümünü 'Negatif'ten 'Durağan'a yükseltti
ABD, Terörizm 2018 Ülkeler Raporu'nu açıkladı! Raporda yine YPG'ye yer verilmedi "KHK faciadır" diyen Bülent Arınç'tan yeni açıklama: En ağır cezayı almalılar Whatsapp üzerinden üst düzey hükümet yetkililerinin telefonlarına sızma iddiası

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2019 07:41:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Devrilen tırda sıkışan sürücüyü AFAD ekibi kurtardı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]