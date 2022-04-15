Devrilen tırda yüzlerce tavuk telef oldu - Son Dakika
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Devrilen tırda yüzlerce tavuk telef oldu

15.04.2022 11:46
Devrilen tırda yüzlerce tavuk telef oldu

Afyonkarahisar'da tavuk yüklü tırın devrilmesi sonucu yüzlerce tavuk telef olurken, kazanın ardından dorseden yola dağılan tavuklar ise jandarma ekipleri tarafından toplandı.

Afyonkarahisar'da tavuk yüklü tırın devrilmesi sonucu yüzlerce tavuk telef olurken, kazanın ardından dorseden yola dağılan tavuklar ise jandarma ekipleri tarafından toplandı.

Kaza, Emirdağ-Bolvadin karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.K., idaresindeki 33 VKA 48 plakalı tavuk yüklü tır sürücüsünün henüz belirlenemeyen sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kazanın ardından tırın dorsesindeki tavukları yola dağılırken, yüzlercesi telef oldu. Hayatta kalan tavukla ise olay yerine gelen jandarma ekipler tarafından yoldan toplandı. Karayolunun yan kısmında bulunan alana toplanan tavuklar ardından olay yerine gelen bir başka tıra yüklendi.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Devrilen tırda yüzlerce tavuk telef oldu
Devrilen tırda yüzlerce tavuk telef oldu
Devrilen tırda yüzlerce tavuk telef oldu
Devrilen tırda yüzlerce tavuk telef oldu

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Karahisar, Jandarma, Tavuk, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Devrilen tırda yüzlerce tavuk telef oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Devrilen tırda yüzlerce tavuk telef oldu - Son Dakika
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