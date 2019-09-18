Son Dakika Haberleri: Devrilen tırdaki 3 kişi yaralandı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Devrilen tırdaki 3 kişi yaralandı

1 saat önce

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde devrilen tırdaki 3 kişi yaralandı.

Devrilen tırdaki 3 kişi yaralandı, System.String[]

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde devrilen tırdaki 3 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Gaziantep otoyolunun 99'uncu kilometresinde Birecik ilçesi yakınlarında meydana geldi. Seyfettin B. yönetimindeki 56 AB 962 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen tırın sürücüsü ve yanındaki Barış C. ile Hüseyin S. yaralandı. Yaralılar, olay yerine giden ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Devrilen tır vinç yardımıyla kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, Birecik, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 02:33 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Aile boyu hırsızlık! Kızı ve damadı oyaladı, anne yüzüğü çaldı
İmamoğlu: İBB, Mehmetçik Kûtulamâre dizisine 25 milyon TL aktarmış Talihsiz koca, karısının söylediklerine dayanamayıp kalp krizi geçirdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.9.2019 16:19:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Devrilen tırdaki 3 kişi yaralandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]